Пригожин испугался контрнаступления ВСУ в районе Бахмута и написал письмо Шойгу 20 марта, 19:53 Евгений Пригожин (Фото:Concord Press Service/via REUTERS)

Главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин рассказал министру обороны РФ Сергею Шойгу о планах ВСУ пойти в широкомасштабное контрнаступление в районе Бахмута и попросил о помощи.

В своем обращении, которое опубликовано в Telegram-канале, Пригожин заявляет, что украинские военнослужащие планируют отрезать группировку ЧВК Вагнера от вооруженных сил РФ.

Видео дня

«По имеющейся информации, в конце марта — начале апреля, противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары, с целью отрезать подразделения ЧВК Вагнер от основных сил ВС РФ», — заявил он.

Пригожин написал также, что в закрытом приложении к письму содержатся детали «замысла противника» и «предложение по противодействию».

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявлял, что главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин ежедневно теряет 500−800 своих боевиков.

В Свердловской области России обнаружили кладбище, на котором недавно были похоронены по меньшей мере 67 оккупантов из ЧВК Вагнера, в том числе те, кто должен отбывать сейчас срок.

По данным Генштаба за минувшие сутки в Украине ликвидировали около 700 российских оккупантов. Всего в полномасштабной войне РФ потеряла более 165 тысяч своих военных.