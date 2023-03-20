Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки уничтожили около 700 оккупантов и 16 бронемашин

20 марта, 08:01
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Около 700 оккупантов ликвидировали за сутки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Около 700 оккупантов ликвидировали за сутки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 700 российских оккупантов. Всего в полномасштабной войне РФ потеряла более 165 тысяч своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 20 марта, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 165610 (+700) человек ликвидировано,
  • танков — 3537 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 6869 (+16) ед,
  • артиллерийских систем — 2577 (+9) ед,
  • РСЗО — 507 (+0) ед,
  • средства ПВО — 270 (+2) ед,
  • самолетов — 305 (+0) ед,
  • вертолетов — 290 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2160 (+1),
  • крылатые ракеты — 907 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5416 (+8) ед,
  • специальная техника — 265 (+3).

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Ранее российское издание Агентство сообщало, что после начала мобилизации РФ могла потерять вдвое больше оккупантов, чем до нее.

В последнее время в России активизировали раздачу повесток.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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