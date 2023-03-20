Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки уничтожили около 700 оккупантов и 16 бронемашин 20 марта, 08:01 Около 700 оккупантов ликвидировали за сутки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 700 российских оккупантов. Всего в полномасштабной войне РФ потеряла более 165 тысяч своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 20 марта, потери РФ составляют:

личного состава — около 165610 ( +700) человек ликвидировано,

+700) человек ликвидировано, танков — 3537 ( +5) ед,

+5) ед, боевых бронированных машин — 6869 ( +16) ед,

+16) ед, артиллерийских систем — 2577 ( +9) ед,

+9) ед, РСЗО — 507 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 270 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 305 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 290 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2160 ( +1),

+1), крылатые ракеты — 907 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5416 ( +8) ед,

+8) ед, специальная техника — 265 ( +3).

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Ранее российское издание Агентство сообщало, что после начала мобилизации РФ могла потерять вдвое больше оккупантов, чем до нее.

В последнее время в России активизировали раздачу повесток.

