Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки уничтожили около 700 оккупантов и 16 бронемашин
Около 700 оккупантов ликвидировали за сутки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 700 российских оккупантов. Всего в полномасштабной войне РФ потеряла более 165 тысяч своих военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 20 марта, потери РФ составляют:
- личного состава — около 165610 (+700) человек ликвидировано,
- танков — 3537 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 6869 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 2577 (+9) ед,
- РСЗО — 507 (+0) ед,
- средства ПВО — 270 (+2) ед,
- самолетов — 305 (+0) ед,
- вертолетов — 290 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2160 (+1),
- крылатые ракеты — 907 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5416 (+8) ед,
- специальная техника — 265 (+3).
Ранее российское издание Агентство сообщало, что после начала мобилизации РФ могла потерять вдвое больше оккупантов, чем до нее.
В последнее время в России активизировали раздачу повесток.