В ОК Юг рассказали, какие угрозы существуют со стороны Приднестровья 1 марта, 15:04 Военные не исключают провокации и обстрелы границы со стороны непризнанного Приднестровья (Фото:Slava Murava Kiss / Flickr)

Со стороны непризнанного Приднестровья возможны обстрелы границы, активность диверсионно-разведывательных групп провокации. Угрозы открытия второго фронта нет.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Силы обороны на границе обеспечивают общее взаимодействие с адекватным реагированием на вероятность тех угроз, которые возможны с того направления. Сейчас они не критические. Мы говорим о вероятной активности диверсионно-разведывательных групп, или каких-то провокаций типа обстрела государственной границы — они не исключены. Мы пристально наблюдаем. Сейчас активности с той стороны границы не наблюдается», — отметила она.

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По ее словам, численности российских войск на территории Приднестровья недостаточно, чтобы открыть второй фронт. Оккупантам для таких действий требуется поддержка, однако географически они ее получить не могут.

«Именно поэтому мы наблюдаем за тем, что сейчас работают больше информационно психологические операции в Молдове, где пытаются расшатывать социально-политический строй», — сказала Гуменюк.

9 февраля Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической стабильности в Молдове.

20 февраля он рассказал, что Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить через него своих военных.

Позже это подтвердил новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан, также выступивший за демилитаризацию Приднестровья и изгнание оттуда российских войск.

Глава молдовской Службы информационной безопасности Александр Мустяцэ заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года.

28 февраля так называемое министерство обороны непризнанного Приднестровья объявило о проведении трехмесячных военных сборов.