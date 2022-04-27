15 дохлых танков и пара сотен ленивого спецназа. Чем Приднестровье угрожает Украине и что там происходит на самом деле 27 апреля, 13:10 СТАТЬИ, РЕПОРТАЖИ, ИНТЕРВЬЮ, МНЕНИЯ НВ Цей матеріал також доступний українською Уличная реклама в Преднистровье (Фото:dw.com)

В Приднестровье проваливается принудительная мобилизация, а российские агенты влияния не могут усмирить местных феодалов, не желающих ссориться с Украиной. НВ разбирался, что происходит в сепаратистском анклаве за Днестром.

22 апреля, официальные пропагандистские СМИ Кремля распространили заявление якобы генерал-майора Рустама Миннекаева, и.о командующего Центральным военным округом вражеской армии. В нем, этот малоизвестный российский военный чиновник заявил о желании завоевать Донбасс и Южную Украину, обеспечив сухопутный коридор в Крым. «Контроль над югом Украины — это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения», — изрёк Миннекаев.



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За этим анонсом в регионе последовали провокации.

25 апреля неустановленные лица якобы атаковали здание минбезопасности Приднестровья в Тирасполе с помощью гранатомета РПГ-22 (или РПГ-27), местную военную часть и столичный аэродром. А утром 26-го прогремело два взрыва в поселке Маяк, которыми вывели из строя две антенны, ретранслирующие российское радио.

Во всех случаях нет ни пострадавших, ни версий у местных правоохранителей по поводу мотивов преступлений.

Это еще не все. 26 апреля россияне нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, соединяющий курортные села Затока и Каролино-Бугаз, а также украинскую часть Бессарабии с остальной Одесской областью. Тем временем, Генштаб Украины заявил, что российские войска на территории Приднестровского региона приведены в полную боевую готовность.

Ранее украинские разведчики из ГУР заявили, что взрывы в Приднестровье — это срежиссированные ФСБ события ради привлечения контингента к боевым действиям против Украины.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ко взрывам причастны силы внутри региона, которые настроены на втягивание Приднестровья в войну. Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что разделяет ее позицию и обсудил обострение в регионе с румынской стороной. Киев считает, что это, в первую очередь, угроза Молдове — не поддерживать Украину. Следует отметить, что 22 апреля Кишинев как и Киев передал Брюсселю первую часть анкеты для вступления в ЕС.



По информации НВ, в сепаратистском анклаве начался конфликт местных олигархов и российских кураторов, которые пытаются втянуть ПМР в войну.



Что сейчас представляет из себя Приднестровье



Приднестровье является по законодательству Молдовы автономной единицей. Представители этого региона считают себя отдельным государством, провозглашенным в 1991 году. Они пожелали остаться в составе СССР, после того как Молдова провозгласила независимость.



Статус региона как суверенной страны официально не признан даже Россией, хотя в 2006 году в фейковой республике был проведен референдум, на котором, по их данным, 98% избирателей высказались за независимость республики от Молдовы и будущую интеграцию в Россию. ОБСЕ заранее заявили о нелегитимности такого плебисцита.



Согласно официальным цифрам, в «ПМР» проживает более 400 тыс. человек. Официально, половина населения постоянно находится на заработках в других частях Молдовы, Украине и Европе.



Более половины ВВП пророссийскому анклаву приносит бизнес единственной финансово-промышленной группы региона — Шериф. Ключевая фигура структуры — приднестровский олигарх Виктор Гушан. Российское издание Коммерсант оценило его состояние в $ 2 млрд (2015). Сначала компания торговала сигаретами и спиртом, использовав близкое расположение к украинским морским портам Ильичевска и Одессы. Первый президент непризнанного Преднистровья, Игорь Смирнов полностью освободил Шериф от налогов. Теперь компания владеет активами в ключевых сферах экономики и одноименным футбольным клубом, даже принимающим участие в еврокубках.

Географически «ПМР» выглядит как хвост, зажатый между рекой Днестр и остальной территорией Молдовы. Протяженность границы Украины с молдавскими сепаратистами составляет более 400 км в Винницкой и Одесской областях.



Версии происходящего



Одесский активист Михаил Кузаконь предположил в разговоре с НВ, что ракетный удар по мосту через Днестровский лиман выглядит как продолжение российская военной провокации в регионе Приднестровья. По его версии, россияне намереваются отрезать украинскую Бессарабию от остальной Одесской области или, по крайней мере, ухудшить логистику между подразделениями ВСУ. Он не исключает, что россияне попытаются перекинуть десант в «ПМР» для удара по Одессе с севера.



Сможет ли десант долететь, минуя украинское ПВО? Кузаконь, предполагает, что силы и средства для уничтожения воздушных целей у ВСУ имеются, но успех таких операций лежит в категории «военная удача». Но вопрос не в передислокации сил, а в том, где россияне возьмут дополнительные войска. Ведь им придется ослабить одно из основных направлений их наступления в Украине.



Согласно апрельским данным пресс-службы Западного военного округа РФ, подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ), 600 военнослужащих сдали контрольные занятия по боевой подготовке. Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова уверен, что готовых к боевым задачам там вдвое меньше — один батальон спецназа. По имеющийся информации у одессита Кузаконя, даже среди них преобладают антивоенные настроения.



«Воевать они там точно не хотят. Любителей русского мира практически не осталось», — передает Кузаконь настроение у соседей.

По данным источников НВ, у россиян в этом регионе должно быть на вооружении из тяжелой механизированной техники около 15 танков. По имеющийся информации, ни один из танков не на ходу.



Сунгуровский подтверждает НВ отсутствие достаточного количества российских сил для наступления из Тирасполя на территорию Одесской области.



Даже в случае успешной переброски российских десантников, сил ВСУ, расположенных неподалеку, с лихвой хватит для отражения потенциальной угрозы. По мнению Сунгуровского, с территории Приднестровья следует ждать разве что диверсионных мероприятий.

Кузаконь дополняет версию ГУР о желании ФСБ втянуть Приднестровье в войну. По его словам, в Тирасполе разгорелся конфликт местных олигархов, которые «не заинтересованы в войне с Украиной» с представителями спецслужб РФ. Последним поручено собрать боеспособный кулак. Местные феодалы саботируют подобные инициативы Москвы.



Сергей Братчук, спикер Одесской военной администрации написал в своем ТГ-канале, что россияне создают провокации в регионе для привлечения новых сил на фоне значительных потерь в Украине: «Им нужно свежее мясо. Поэтому нужно скормить рабам что-то об ужасной угрозе со стороны „неонацистов“, — заявил он».



Кузаконь добавляет, что, по его информации, мужское население призывного возраста «ПМР» пытаются насильно мобилизовать, хватая бедолаг прямо на улицах.

«Многие оттуда бегут. В основном, в Молдову»





Сунгуровский считает, что идея задействовать Приднестровье против Украины может принадлежать руководству Кремля. Но так как эта инициатива неподъемная, то Путину могут предоставить рапорт об отсутствии сил и средств на этом направлении.



Перевернуть шахматную доску в регионе предложил журналист Юрий Бутусов. Он написал у себя в ФБ, что ВСУ могут захватить Приднестровье, а после успешной операции обменять эту территорию на Мариуполь.

Бутусова раскритиковали, ведь после такого вторжения можно потерять поддержку западных союзников, необходимую для победы в войне против России.

По мнению Сунгуровского, нужны ли украиские войска в Приднестровье, нужно спросить у президента Молдовы Майи Санду. А она пока пацифистки настроена к сепаратистам. Если же угроза из Тирасполя станет нарастать, говорит он, то подтолкнуть Кишинев разобраться с может только Румыния, как страна НАТО.



Обозреватель Виталий Портников в своем блоге на YouTube подчеркивает, что россияне нагнетают ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психическую атаку против Украины во время продолжающийся сложной оборонительной кампании по защите украинского Донбасса и Юга страны.



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