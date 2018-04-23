Президент Армении распустил правительство

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В Ереване митингующие празднуют отставку Сержа Саргсяна

В Ереване митингующие празднуют отставку Сержа Саргсяна

Президент Армении Армен Саркисян вскоре после объявления отставки премьер-министра Сержа Саргсяна подписал указ об отставке правительства страны.

Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

В документе содержится ссылка на 130 статью Конституции Армении.

"Принимая за основу статью 130 Конституции Армении, принять отставку правительства", - говорится в указе.

После многодневных митингов с требованием отставки премьера, в ходе которых были задержаны демонстранты и лидер оппозиции Никол Пашинян, глава правительства Саргсян объявил 23 апреля о своей отставке.

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Кроме того, к протестному движению присоединились несколько десятков военнослужащих.

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Впоследствии стало известно, что первый вице-премьер Армении Карен Карапетян приступил к исполнению обязанностей главы правительства в связи с отставкой Саргсяна.

Бывший президент Армении Серж Саргсян правил государством с 2008 по 2018 год.

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