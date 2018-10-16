16 октября 2018, вторник

Премьер Армении Пашинян подал в отставку

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Никол Пашинян

Никол Пашинян

Во вторник, 16 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян  заявил о своей отставке, сообщает News.am.

После оставки Пашинян и министры Кабмина продолжат работу в роли исполняющих обязанности.

Новый глава Кабмина должен быть избран в течение следующих двух недель парламентом. Если премьер не будет избран, то парламент будет распущен и назначены досрочные парламентские выборы. Ранее Пашинян заявил, что объявит о своей отставке в ближайшие дни для подготовки к проведению досрочных выборов в декабре.

Пашинян был избран премьером 8 мая  в результате бархатной революции и оставки многолетнего лидера Армении Сержа Сагрсяна.

Напомним, 2 октября парламент Армении принял скандальный законопроект, позволяющий заблокировать роспуск высшего законодательного органа страны. В этой связи премьер-министр Пашинян призвал жителей Армении выйти на общенациональный митинг.

Люди перекрыли входы в парламент, и депутаты не могли выйти из здания Национального собрания, а после протестующие ворвались на территорию парламента.

В итоге, шесть министров армянского правительства были отправлены в отставку.  Не исключил ухода со своего поста и сам премьер Пашинян.

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