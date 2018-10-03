Протестующие ворвались на территорию парламента Армении

Вечером во вторник, 2 октября, несколько сотен протестующих вместе с премьер-министром страны Николом Пашиняном вошли на территорию Национального Собрания страны.

Пашинян озвучил желание провести переговоры о сложившейся в парламенте ситуации вместе с лидерами политических сил Армении, передают Новости Армении.

В свою очередь, представители службы безопасности пытаются сдержать натиск людей. Также успокоить людей пытаются несколько депутатов.

Напомним, 2 октября парламент Армении принял скандальный законопроект, позволяющий заблокировать роспуск высшего законодательного органа страны.

В связи с чем премьер-министр Никол Пашинян призвал жителей Армении выйти на общенациональный митинг.