Здание парламента Армении заблокировали протестующие после принятия скандального закона

Во вторник, 2 октября, парламент Армении принял скандальный законопроект, позволяющий заблокировать роспуск высшего законодательного органа страны. В связи с чем премьер-министр Никол Пашинян призвал жителей Армении выйти на общенациональный митинг.

Как передают Новости Армении, изменения в закон О регламенте Национального Собрания позволяют депутатам застраховаться от возможного роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

Законопроект предусматривает недопущение роспуска парламента в случае возникновения ситуации, когда парламенту во второй раз придется избирать премьер-министра Армении, и в день голосования по каким-либо обстоятельствам процесс голосования будет усложнен.

Премьер-министр Армении Пашинян заявил, что принятие законопроекта означает "официальное начало контрреволюции" и призвал всех выйти на центральные площади своих городов.

"Призываю всех жителей городов выйти на центральные улицы своих городов. Победу народу никто отобрать не сможет", - заявил Пашинян.

Как передает NEWS.am, граждане, следуя призыву Пашиняна, перекрыли входы в парламент, и депутаты не могут выйти из здания Национального Собрания.

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