Президент Армении подписал указ об увольнении нескольких министров

Президент Армении Армен Сарксиян подписал указ об увольнении ряда министров, которые входят в партии Дашнакцутюн и Процветающая Армения.

В частности, были уволены министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян, министр сельского хозяйства Артур Хачатрян, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян, министр спорта и по делам молодежи Левон Ваградян, глава МЧС Грачье Ростомяне и министр транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян, передает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку после увольнения министров от партии Процветающая Армения и АРФ Дашнакцутюн.

Вечером 2 октября протестующие ворвались на территорию парламента Армении. Перед этим парламент Армении принял скандальный законопроект, позволяющий заблокировать роспуск высшего законодательного органа страны.