Трамп заявил, что соглашение по Газе «очень близко»

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в среду, 8 октября, что его проинформировали о том, что соглашение по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа «очень близко».

Об этом сообщает CNN.

Об этом Трамп заявил после того, как госсекретарь Марко Рубио передал ему рукописную записку во время круглого стола в Белом доме.

«Государственный секретарь только что передал мне записку, в которой говорится, что мы очень близки к соглашению на Ближнем Востоке, и что я должен немедленно приехать», — сказал президент США.

Кроме того, Трамп сообщил, что в ближайшие дни, вероятно, посетит Египет, поскольку именно там «сейчас собрались все».

«Мы еще не решили окончательно. Я поеду в Египет. Скорее всего. Именно там сейчас собрались все, и мы очень это ценим, но я буду объезжать все страны, как говорится», — сказал он.

Переговоры Израиля и ХАМАС в Египте — что известно

6 октября в Шарм-эль-Шейхе (Египет) начались непрямые переговоры между боевиками ХАМАС и Израилем, направленные на достижение окончательного соглашения по мирному плану президента США Дональда Трампа по сектору Газа.

В состав израильской делегации вошли представители разведывательных служб Моссад и Шин-Бет, советник премьер-министра Беньямин Нетаньяху по вопросам внешней политики и координатор по вопросам заложников.

Переговоры проходят при участии делегаций Египта, США и Катара в качестве посредников.

Как сообщало агентство Reuters, Израиль и ХАМАС одобрили общие принципы плана Трампа, согласно которому боевые действия должны прекратиться, заложники должны быть освобождены, а в Газу начнет поступать гуманитарная помощь. План также поддерживают арабские и западные государства. Делегацию ХАМАСа возглавил лидер группы в изгнании Халиль Аль-Хайя, который в сентябре пережил авиаудар Израиля в Дохе.

Как позже со ссылкой на источники сообщил телеканал AlJazeera, первый день переговоров в Шарм-эль-Шейхе на берегу Красного моря был «позитивным» и что был составлен план действий по продолжению текущего раунда переговоров.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп настаивает на скорейшем обмене израильскими и палестинскими пленными, чтобы создать «импульс» для реализации других частей своего плана.

7 октября телеканал Al Jazeera сообщил, что ХАМАС на переговорах в Египте выдвинул требование, чтобы власти Израиля полностью вывели свои войска из сектора Газа — как только закончат процесс передачи последних оставшихся израильских заложников.

Руководство группировки также добивается международных гарантий того, что Израиль выполнит требование о полном прекращении огня и полном выводе войск из сектора Газа — согласно 20-пунктному мирному плану президента США Дональда Трампа.