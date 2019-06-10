Правительственный кризис в Молдове: два Кабмина провели параллельные заседания Сегодня, 13:52 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Valentyn Ogirenko Майя Санду REUTERS / Valentyn Ogirenko

В Молдове новое правительство Майи Санду провело первое заседание в здании парламента, в то время, как экс-премьер Павел Филип провел параллельное заседание своего кабинета в здании правительства.

Об этом сообщает Newsmaker.

На заседании правительства Санду собрались 7 из 12 министров, которые поддержали увольнение главы главы полиции Молдовы Александра Пынзаря.

По словам главм МИД Андрея Нестасе, Пынзарь работал на уголовный олигархический режим".

В свою очередь, экс-премьер Павел Филип собрал на заседание министров, госсекретарей, руководителей агентств и госинститутов, чтобы обсудить работу правительства в контексте политической ситуации.

«Существует Конституция и законы страны, которыми мы руководствуемся в нашей деятельности. Госинституты должны работать в нормальном режиме, так, чтобы граждане не страдали от этого тупика, который можно преодолеть путем диалога политических сил », — написал Филип в Facebook.

Ранее парламент Молдовы проголосовал за назначение премьер-министром страны представительницы партии Действие и справедливость Майи Санду.

В то же время Конституционный суд страны определил, что все решения нынешнего парламента являются незаконными, так как ранее он постановил, что парламент подлежит роспуску.

Также Конституционный суд лишил президента страны Игоря Додона полномочий и передал и.о. премьер-министра Павлу Филиппу.

После этого он признал неконституционным указ президента Игоря Додона о выдвижении сопредседателя проевропейского блока ACUM Майи Санду на пост премьер-министра.

ЕС и США уже признали новое правительство Молдовы.