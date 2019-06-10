Олег Шама
Стыд Филарета и не только его
Ксения Туркова
Три причины, зачем Украине новое правописание
Фоззи
Пять сериалов лета
Светлана Алексиевич
Какая безумная цивилизация
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Правительственный кризис в Молдове: два Кабмина провели параллельные заседания

Сегодня, 13:52
Цей матеріал також доступний українською
Правительственный кризис в Молдове: два Кабмина провели параллельные заседания - фото

REUTERS / Valentyn Ogirenko

Майя Санду

В Молдове новое правительство Майи Санду провело первое заседание в здании парламента, в то время, как экс-премьер Павел Филип провел параллельное заседание своего кабинета в здании правительства.

Об этом сообщает Newsmaker.

На заседании правительства Санду собрались 7 из 12 министров, которые поддержали увольнение главы главы полиции Молдовы Александра Пынзаря.

По словам главм МИД Андрея Нестасе, Пынзарь работал на уголовный олигархический режим".

В свою очередь, экс-премьер Павел Филип собрал на заседание министров, госсекретарей, руководителей агентств и госинститутов, чтобы обсудить работу правительства в контексте политической ситуации.

«Существует Конституция и законы страны, которыми мы руководствуемся в нашей деятельности. Госинституты должны работать в нормальном режиме, так, чтобы граждане не страдали от этого тупика, который можно преодолеть путем диалога политических сил », — написал Филип в Facebook.

Ранее парламент Молдовы проголосовал за назначение премьер-министром страны представительницы партии Действие и справедливость Майи Санду.

Читайте также:

СБУ усилила проверки россиян на границе с Молдовой из-за ситуации в Кишиневе

В то же время Конституционный суд страны определил, что все решения нынешнего парламента являются незаконными, так как ранее он постановил, что парламент подлежит роспуску.

Также Конституционный суд лишил президента страны Игоря Додона полномочий и передал и.о. премьер-министра Павлу Филиппу.

После этого он признал неконституционным указ президента Игоря Додона о выдвижении сопредседателя проевропейского блока ACUM Майи Санду на пост премьер-министра.

ЕС и США уже признали новое правительство Молдовы.

Теги:   Молдова

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 14:49

img
Мураев № 1. Оппоблок представил первую десятку предвыборного списка
Политика

Вчера, 17:49

img
Ботсад, гольфкары и шаурма. Как проходил съезд партии Слуга народа — репортаж НВ
Политика

Сегодня, 12:24

img
Холодницкий о встрече с Зеленским: Президент к стенке нас не ставил и список для «посадок» не давал

Выбор редакции

Политика

Вчера, 17:49

img
Ботсад, гольфкары и шаурма. Как проходил съезд партии Слуга народа — репортаж НВ
Экономика

Сегодня, 09:23

img
Водка по 100 грн. Кто проиграет от повышения минимальных розничных цен на алкоголь
Экономика

Сегодня, 09:00

img
Старт сезона. Почему украинцы отказываются от отдыха в Турции

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться