Правительственный кризис в Молдове: два Кабмина провели параллельные заседания
В Молдове новое правительство Майи Санду провело первое заседание в здании парламента, в то время, как экс-премьер Павел Филип провел параллельное заседание своего кабинета в здании правительства.
Об этом сообщает Newsmaker.
На заседании правительства Санду собрались 7 из 12 министров, которые поддержали увольнение главы главы полиции Молдовы Александра Пынзаря.
По словам главм МИД Андрея Нестасе, Пынзарь работал на уголовный олигархический режим".
В свою очередь, экс-премьер Павел Филип собрал на заседание министров, госсекретарей, руководителей агентств и госинститутов, чтобы обсудить работу правительства в контексте политической ситуации.
«Существует Конституция и законы страны, которыми мы руководствуемся в нашей деятельности. Госинституты должны работать в нормальном режиме, так, чтобы граждане не страдали от этого тупика, который можно преодолеть путем диалога политических сил », — написал Филип в Facebook.
Ранее парламент Молдовы проголосовал за назначение премьер-министром страны представительницы партии Действие и справедливость Майи Санду.
В то же время Конституционный суд страны определил, что все решения нынешнего парламента являются незаконными, так как ранее он постановил, что парламент подлежит роспуску.
Также Конституционный суд лишил президента страны Игоря Додона полномочий и передал и.о. премьер-министра Павлу Филиппу.
После этого он признал неконституционным указ президента Игоря Додона о выдвижении сопредседателя проевропейского блока ACUM Майи Санду на пост премьер-министра.
ЕС и США уже признали новое правительство Молдовы.