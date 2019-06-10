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СБУ усилила проверки россиян на границе с Молдовой из-за ситуации в Кишиневе

Сегодня, 10:34
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СБУ усилила проверки россиян на границе с Молдовой из-за ситуации в Кишиневе - фото

Valentyn Ogirenko/Reuters

В Молдове начался политический кризис

Служба безопасности Украины усилила контрразведывательный режим в отношении радикально настроенных россиян на украинско-молдавской границе из-за ситуации в Молдове.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, такое решение принято с целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы.

Там добавили, что оперативно отслеживают сложившуюся в Молдове внутреннеполитическую ситуацию.

Напомним, в Молдове начался политический кризис после того, как Конституционный суд Молдовы лишил президента страны Игоря Додона полномочий и передал и.о. премьер-министра Павлу Филиппу. После этого он признал неконституционным указ президента о выдвижении сопредседателя проевропейского блока ACUM Майи Санду на пост премьер-министра.

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Ранее парламент Молдовы проголосовал за назначение премьер-министром страны представительницы партии Действие и справедливость Майи Санду.

В то же время Конституционный суд страны постановил, что все решения нынешнего парламента являются незаконными.

8 июня в столице Молдовы Кишиневе протестующие заблокировали здания ряда государственных учреждений. Люди принесли под здание парламента палатки.

Из-за политического кризиса в Молдове в Украине созвали Совет нацбезопасности и обороны.

Теги:   Политический кризис Россияне Кишинев Молдова

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