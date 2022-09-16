Британская разведка назвала самые острые проблемы РФ по укомплектованию подразделений для войны против Украины 16 сентября, 09:00 Россия испытывает нехватку штурмовой пехоты и младших командиров (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, армия РФ испытывает нехватку штурмовой пехоты и младших командиров. Поэтому в России вербуют заключенных и досрочно выпускают курсантов из военных училищ.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что связанная с Кремлем ЧВК Вагнера проводит кампанию по вербовке российских заключенных для службы в Украине как минимум с июля. Заключенным предлагается смягчение приговора, а также денежное поощрение.

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Недавно опубликованное видео показывает, как владелец Вагнера Евгений Пригожин делает предложение о вербовке заключенных. В ролике Пригожин подчеркивает, что ищет только «бойцов для штурмовых частей».

Одновременно российские военные академии сокращают курсы обучения и переносят сроки выпуска курсантов. Почти наверняка это происходит, чтобы перебросить их для боевых действий в Украину.

«Воздействие кадровой проблемы России становится все более серьезным», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ускорение обучения курсантов и потребность Вагнера в штурмовых отрядах позволяют предположить, что два из самых острых «недостатков» во время кризиса укомплектования вооруженных сил РФ, вероятно, связаны с боевой пехотой и младшими командирами.

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