После волны протестов премьер Грузии объявил об отставке

Премьер-министр Георгий Квирикашвили ушел в отставку. Об этом он заявил на специальном брифинге в среду, 13 июня.

"Сегодня тот момент, когда надо дать возможность председателю парламента укомплектовать команду исходя из тех воззрений, которые есть у него"- цитирует премьера Грузия online.

Еще вчера, после завершения заседания в офисе партии Грузинская мечта все лидеры отрицали, что премьер собирался уйти в отставку. А уже утром часть членов парламента призвали его покинуть должность.

Таким образом правительство также автоматически уходит в отставку, как того требовали митингующие. После этого парламентское большинство в семидневный срок должно представить президенту новый состав правительства.

Напомним, 31 мая в Тбилиси начались массовые акции протеста против несправедливого, по мнению активистов, расследования убийства двух мальчиков-подростков.

Отец одного из убитых Заза Саралидзе обвинил прокуратуру в необъективности и укрывательстве убийц, которых, по его мнению, покрывают влиятельные родственники. Он призвал общество и все политические силы в стране присоединиться к протесту.

Участники протеста требовали отставки правительства и генерального прокурора Грузии. В результате генпрокурор Ираклий Шотадзе ушел в отставку. Ранее премьер Квирикашвили заявлял о том, что не будет выполнять требование протестующих.

11 июня акция протеста возобновилась. Полиция попыталась убрать три палатки с проспекта Руставели в Тбилиси, начались потасовки. Были задержаны оппозиционные политики.