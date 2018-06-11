В Тбилиси возобновились акции протеста, есть задержанные

МВД Грузии отрицает задержание Мелиа и обещает объяснить ситуацию на брифинге. На фото - избрание меры пресечения митингующим

В Тбилиси 11 июня между участниками акции и полицией произошли потасовки после демонтажа палаток митингующих на проспекте Руставели и задержания участников акции протеста, в том числе и лидера оппозиционной партии Единое национальное движение (ЕНД) Ника Мелиа.

Об этом пишет издание Грузия online.

Несколько палаток протестующих на центральном проспекте появились днем ранее. Днем полицейские разобрали их. В результате противостояния были задержаны несколько человек, в том числе член парламента Ника Мелия, местный депутат Ираклий Мдинарадзе и другие.

В то же время МВД Грузии утверждает, что лидер ЕНД и депутат парламента Грузии Ника Мелия не задерживался.

Теперь оппозиционное движение Михеила Саакашвили анонсировало более масштабные акции.

Напомним, 31 мая в Тбилиси начались массовые акции протеста против несправедливого, по мнению активистов, расследования убийства двух мальчиков-подростков.

Отец одного из убитых Заза Саралидзе обвинил прокуратуру в необъективности и укрывательстве убийц, которых, по его мнению, покрывают влиятельные родственники. Он призвал общество и все политические силы в стране присоединиться к протесту.

Участники протеста требовали отставки правительства и генерального прокурора Грузии. В результате генпрокурор Ираклий Шотадзе ушел в отставку. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил о том, что не будет выполнять требование протестующих.