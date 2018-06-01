01 июня 2018, пятница

Массовые протесты в Грузии: генпрокурор страны решил уйти в отставку

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Главный прокурор Грузии ушел в отставку

Главный прокурор Грузии ушел в отставку

Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе ушел в отставку в связи с массовыми протестами в стране.

Об этом сообщает Грузия Online.

31 мая на улицы Тбилиси вышли на протест против несправедливого, по их мнению, расследование убийства в декабря 2017 году двух мальчиков-подростков.

Участники протеста требовали отставки правительства и генерального прокурора.

"Так как хочу, чтоб вы верили в то, что я говорю, я покидаю должность и уверен, что правосудие по этому делу будет полностью достигнуто", - отметил Шотадзе.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил о том, что не будет выполнять требование протестующих и уходить в отставку.

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