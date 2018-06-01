01 июня 2018, пятница

Премьер-министр Грузии отказался идти в отставку

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Квирикашвили не захотел выполнять требования протестующих

Квирикашвили не захотел выполнять требования протестующих

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил о том, что не будет выполнять требование протестующих и уходить в отставку.

Он отметил, что МВД возобновит расследование смерти подростка во время потасовки 2017 года, из-за которой начались протесты.

"Как только я буду убежден, что моя отставка послужит на пользу стране, даже если она будет небольшой и разрядит ситуацию, я не буду сомневаться ни мгновения. Но сейчас нет такой ситуации и не то время. Для меня важно как можно скорее ответить на вопросы, которые ставит наше общество и сохранить стабильность в стране", - заявил Квирикашвили.

Напомним, 31 мая в столице Грузии Тбилиси прошли протесты, участники которых требовали отставки правительства.

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