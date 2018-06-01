01 июня 2018, пятница

В Грузии прошли протесты с требованием отставки правительства - фоторепортаж

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Многотысячный протест в Тбилиси

Многотысячный протест в Тбилиси

В четверг, 31 мая, в столице Грузии Тбилиси прошли протесты, участники которых требовали отставки правительства.

Причиной протестов стало убийство молодого парня во время потасовки в 2017 году, передает Грузия.Online.

Участники митингов недовольны результатами расследования и призвали президента страны Георгия Маргвелашвили присоединиться к ним.

Участие в акциях приняло несколько тысяч человек.

Напомним, 12 мая грузинская полиция провела масштабную спецоперацию в двух самых популярных ночных клубах Тбилиси, в результате чего были задержаны восемь обвиняемых в торговле наркотиками. Спецоперация спровоцировала беспорядки на улицах города, недовольные горожане направились к зданию парламента, где начались акции протеста и стычки с полицией.

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