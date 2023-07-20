Российский МИД угрожает уничтожить немецкий завод Rheinmetall, который планируют построить в Украине 20 июля, 20:13 Одиозная спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что построенный завод компанией Rheinmetall для Украины станет военной целью для ВС России. (Фото:МИД РФ)

Одиозная пресс-секретарь МИД страны-агрессора РФ Мария Захарова заявила, что завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall, который планируют построить в Украине, будет считаться законной целью.

Об этом сообщает Bild.

«Такой завод, если он будет построен, станет законной целью для Вооруженных сил РФ», — заявила Захарова.

До заявления спикера МИД страны-агрессора РФ среди российских властей уже звучали угрозы, что уничтожат такой завод в Украине.

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Одиозный заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев еще 4 марта в своем Telegram канале написал в привычном для себя хамском стиле.

«Если фрицы все-таки решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде бы прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет отпраздновано должным образом из Калибров и других пиротехнических средств», — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта в Киеве встречался с делегацией концерна Rheinmetall во главе с Армином Паппергером. Позже Укроборонпром заключил с немецким концерном соглашение о стратегическом партнерстве.

10 июля гендиректор концерна заявил, что его компания начнет строительство завода по производству бронетехники в Украине в течение 12 недель.

