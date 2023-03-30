Зеленский в Киеве встретился с главой немецкого оборонного концерна Rheinmetall

30 марта, 18:00
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Зеленский встретился с главой немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армином Паппергером (Фото:Офис президента Украины)

Зеленский встретился с главой немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армином Паппергером (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 30 марта, в Киеве провел встречу с делегацией ведущего немецкого оборонно-промышленного концерна Rheinmetall AG во главе с председателем правления Армином Паппергером.

Как сообщили в ОП, в ходе переговоров они подробно говорили о нынешнем сотрудничестве с концерном и перспективах его развития.

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Зеленский акцентировал внимание на необходимости дальнейшего углубления и интенсификации партнерства с целью обеспечения как насущных потребностей сил обороны Украины, так и для усиления обороноспособности нашего государства в перспективе.

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Зеленский также поблагодарил представителей Rheinmetall и весь немецкий народ за всестороннюю помощь и поддержку Украины в борьбе против российской агрессии.

«Ценим эту важную помощь в нашей борьбе за свободу и демократические ценности», — подчеркнул президент.

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Офис президента Украины
Фото: Офис президента Украины

Ранее СМИ писали, что немецкая компания Rheinmetall ведет переговоры с Киевом о строительстве танкового завода на территории Украины.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Оружие Германия Вооружение Оборона Rheinmetall Украина-Германия Владимир Зеленский Гонка вооружений Оборонная промышленность Война России против Украины оружие для Украины

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