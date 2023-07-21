В концерне Rheinmetall спокойно отреагировали на угрозы кремлевских шутов уничтожить их завод 21 июля, 04:16 В Rheinmetall заявили, что планируют защитить свой завод от атак (Фото:Kyivpost/Twitter)

Генеральный директор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер спокойно отреагировал на российские угрозы уничтожить будущий завод в Украине.



Об этом сообщает Bild.

Он отметил, что завод будет защищен от атак системами собственного производства.

«Для нас в Rheinmetall ключевой задачей является поддержка наших украинских партнеров в борьбе за свободу и демократию и скорейшее удовлетворение их насущных потребностей», — заявил Паппергер.

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Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта в Киеве встречался с делегацией концерна Rheinmetall во главе с Армином Паппергером. Позже Укроборонпром заключил с немецким концерном соглашение о стратегическом партнерстве.

10 июля гендиректор концерна заявил, что его компания начнет строительство завода по производству бронетехники в Украине в течение 12 недель.

После этого кремлевские шуты Мария Захарова и Дмитрий Медведев заявляли, что завод «станет законной целью армии РФ».