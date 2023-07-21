В концерне Rheinmetall спокойно отреагировали на угрозы кремлевских шутов уничтожить их завод

21 июля, 04:16
Поделиться:
В Rheinmetall заявили, что планируют защитить свой завод от атак (Фото:Kyivpost/Twitter)

В Rheinmetall заявили, что планируют защитить свой завод от атак (Фото:Kyivpost/Twitter)

Генеральный директор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер спокойно отреагировал на российские угрозы уничтожить будущий завод в Украине.

Об этом сообщает Bild.

Он отметил, что завод будет защищен от атак системами собственного производства.

«Для нас в Rheinmetall ключевой задачей является поддержка наших украинских партнеров в борьбе за свободу и демократию и скорейшее удовлетворение их насущных потребностей», — заявил Паппергер.

Видео дня

Читайте также:
Немецкий концерн Rheinmetall хочет производить в Украине танки, ПВО и боеприпасы

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта в Киеве встречался с делегацией концерна Rheinmetall во главе с Армином Паппергером. Позже Укроборонпром заключил с немецким концерном соглашение о стратегическом партнерстве.

10 июля гендиректор концерна заявил, что его компания начнет строительство завода по производству бронетехники в Украине в течение 12 недель.

После этого кремлевские шуты Мария Захарова и Дмитрий Медведев заявляли, что завод «станет законной целью армии РФ».

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Rheinmetall Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X