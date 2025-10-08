«Хотели обвинить Украину». Польша подверглась беспрецедентной кибератаке в ночь вторжения российских дронов — Le Monde
Российский дрон в польской деревне Чоснувка, 10 сентября 2025 года (Фото: Dariusz Stefaniuk/via REUTERS)
Польские специалисты по кибербезопасности зафиксировали массированную волну дезинформации от пророссийских и белорусских аккаунтов в ночь на 10 сентября, когда воздушное пространство страны нарушили около 20 российских беспилотников.
Об этом сообщает французская газета Le Monde в среду, 8 октября.
По данным исследовательской группы Res Futura, всего за несколько часов польские соцсети пережили настоящую «бурю дезинформации».
«Мы проанализировали около 200 тысяч постов и комментариев, которые распространяли пророссийские месседжи — это по 200−300 упоминаний в минуту», — рассказал руководитель группы Михал Федорович.
Эксперты обнаружили следы той же кампании также во французском, немецком и румынском интернет-пространстве.
«Ранее мы не видели настолько масштабной информационной атаки, произошедшей за такое короткое время. Противнику удалось перегрузить алгоритмы соцсетей и перенастроить их в собственных интересах», — отметил Федорович.
По данным издания, аккаунты, вовлеченные в кампанию, распространяли месседжи о том, что вторжение дронов в Польшу — якобы украинская провокация, направленная на то, чтобы втянуть поляков в «чужую войну» и заставить НАТО начать Третью мировую.
Также распространялись утверждения о «неэффективности» польской армии и НАТО, и что власть скрывает «настоящую правду» о событиях. По оценкам Res Futura, утром после атаки большинство польского онлайн-пространства уже доминировала дезинформация: в 38% постов ответственность возлагали на Украину, в 34% - на Россию, остальные обвиняли НАТО.
Специалист Национального института гражданской кибербезопасности Польши (NASK) Филипп Гловац объяснил, что не все фейки были полностью вымышленными — часть базировалась на реальных фактах, но с умышленными искажениями.
«Например, действительно было сообщение из Беларуси о приближении дронов, но это сделано не из добрых намерений. Скрытый посыл очевиден: белорусы „предупредили“, а поляки — врут», — отметил эксперт.
По мнению аналитиков, эта операция стала поворотным моментом в информационной войне. Новый главный месседж, направленный на европейскую аудиторию, — подрывать доверие к НАТО.
«Стратегическая цель — посеять сомнения в эффективности Альянса и заставить европейцев ставить под вопрос необходимость роста оборонных расходов», — пояснил Федорович.
В то же время Гловац добавил, что инструментов борьбы с такой масштабной атакой фактически нет.
«Мы сотрудничаем с Facebook, X и TikTok, но даже после наших обращений удалить дезинформационный контент чрезвычайно трудно. Это затрагивает их бизнес-модель. Именно поэтому эта война такая асимметричная», — считает эксперт.
Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли российские дроны, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БпЛА были сбиты.
12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. Сообщалось, что один из БпЛА упал на жилой дом в Люблинском воеводстве, но впоследствии СМИ сообщили, что повреждения могла вызвать ракета с польского F-16. По данным журналистов, дроны РФ, вероятно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.
27 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 10 сентября в Польшу летели 92 российских дрона, Украина сбила их над своей территорией, однако 19 из них все-таки попали на польскую территорию.