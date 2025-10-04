Норвегия отправила F-35 в Польшу: истребители будут перехватывать дроны, нарушающие воздушное пространство

Норвегия отправила в Польшу истребители F-35 , чтобы усилить оборону восточного фланга НАТО. Об этом сообщает Polskie Radio24 со ссылкой на правительство Норвегии.

Заместитель министра обороны Норвегии Андреас Флаам заявил, что главная задача пилотов — защита воздушного пространства Альянса. По его словам, самолеты будут готовы перехватывать дроны или самолеты, которые нарушат польскую границу.

«Решение о применении мер в каждом отдельном случае будет принимать командующий Объединенными силами НАТО в Европе», — подчеркнул он.

Флаам добавил, что присутствие союзных войск в странах, граничащих с Россией, значительно возросло, а наблюдение и сдерживание на восточном направлении усилены.

Инфографика: NV

База норвежских пилотов будет расположена вблизи Познани. По словам министра обороны Торе Сандвика, F-35 прибудут в Польшу в ближайшие дни как превентивный шаг для удержания РФ от дальнейших провокаций.

30 сентября Минобороны Нидерландов сообщило, что начиная с декабря разместит в Польше системы Patriot, NASAMS и антидронные средства.

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли российские дроны, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БпЛА были сбиты.

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. Сообщалось, что один из БпЛА упал на жилой дом в Люблинском воеводстве, но впоследствии СМИ сообщили, что повреждения могла вызвать ракета с польского F-16. По данным журналистов, дроны РФ, вероятно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

27 сентября Зеленский рассказал, что 10 сентября в Польшу летели 92 российских дрона, Украина сбила их над своей территорией, однако 19 из них все-таки попали на польскую территорию.