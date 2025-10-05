В Польше обнаружили остатки неизвестного дрона

В Польше нашли остатки неизвестного воздушного объекта, который, по предварительным данным, может быть беспилотником. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на правоохранительные органы.

Обломки обнаружили в селе Зарембы-Вархолы Островского уезда Мазовецкого воеводства. Находку заметили вечером 4 октября, примерно в 18:00, на одном из полей.

Рядом с местом обнаружения обломков расположен пустой дом. Полицейские взяли под охрану найденный объект и территорию вокруг него, а также уведомили об инциденте военную жандармерию и прокуратуру.

Правоохранители призвали граждан в случае обнаружения подобных предметов сразу обращаться в соответствующие службы.

Военно-воздушные силы Польши и союзников по НАТО поднимали в воздух авиацию в ночь с 4 на 5 октября из-за масштабной комбинированной воздушной атаки России на Украину.

Атака российских беспилотников на Польшу 10 сентября — главное

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли российские дроны, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БпЛА были сбиты.

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. Сообщалось, что один из БпЛА упал на жилой дом в Люблинском воеводстве, но впоследствии СМИ сообщили, что повреждения могла вызвать ракета с польского F-16. По данным журналистов, дроны РФ, вероятно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

Варшава созвала срочное заседание правительства и усилила меры безопасности. НАТО в ответ на атаку активировало 4 статью договора, предусматривающую консультации между государствами-членами в случае угрозы одной из сторон.



Польские и европейские власти обвинили РФ в преднамеренной скоординированной атаке и отвергли заявления о причастности Украины. 13 сентября Польша объявила о начале миссии НАТО Восточный страж в ответ на атаку БПЛА.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что дроны, которые 10 сентября залетели на территорию Польши, имели техническую возможность нести боеприпасы, но были «холостыми».

27 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 10 сентября в Польшу летели 92 российских дрона, Украина сбила их над своей территорией, однако 19 из них все-таки попали на польскую территорию.

30 сентября Минобороны Нидерландов сообщило, что начиная с декабря разместит в Польше системы Patriot, NASAMS и антидронные средства.