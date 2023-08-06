Польша допускает полное закрытие границ с Беларусью 6 августа, 05:16 Польша может закрыть границу с Беларусью (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki)

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна в случае эскалации может полностью закрыть границу с Беларусью.



Об этом сообщает CNN.

«Мы рассматриваем любые шаги, которые будут необходимы для защиты нашей территории, защиты наших граждан, включая полную изоляцию Беларуси, полное закрытие границы», — заявил Яблонский.

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Он подчеркнул, что закрытие границы будет крайней мерой, которую Польша будет пытаться избежать. В то же время, в МИД ожидают новых атак на границу.

«Мы ожидаем новых попыток атак на нашей границе, возможно, новых попыток нарушения нашего воздушного пространства», — заявил Яблонский.

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с самопровозглашенным президентов Беларуси Александром Лукашенко.

23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера выдвинулись в сторону Сувалкского коридора возле беларусского города Гродно.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».

Премьер-министр предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, Моравецкий предположил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».

Инфографика: NV