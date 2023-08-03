«Группа чрезвычайно опасна». Премьер Польши опасается диверсий со стороны боевиков ЧВК Вагнер 3 августа, 16:13 Матеуш Моравецкий (Фото:Kancelaria Premiera/Twitter)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в четверг, 3 августа, предупредил, что боевики ЧВК Вагнер, которые находятся в Беларуси, могут совершать диверсии на территории его государства.

Об этом сообщает CNN.

Моравецкий предостерег от «дальнейших провокаций и интриг», которые могут возникнуть на границе его страны с Беларусью и Россией на фоне растущей напряженности между Варшавой и Минском.

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«Мы предостерегаем от провокаций со стороны России и Беларуси. Группа Вагнера может осуществлять диверсионные действия, и все, кто недооценивает эту угрозу, могут нести ответственность за дальнейшие провокации и интриги с этой стороны», — сказал он.

Присутствие боевиков Вагнера в Беларуси — это способ для России «проверить реакцию Польши и реакцию наших союзников», добавил польский премьер.

«Группа Вагнера чрезвычайно опасна, и подразделения этой группы развернуты на восточном фланге НАТО для ее дестабилизации», — сказал он.

Инфографика: NV

Сувалкский коридор и вагнеровцы: что известно

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с самопровозглашенным президентов Беларуси Александром Лукашенко.

23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера выдвинулись в сторону Сувалкского коридора возле беларусского города Гродно.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».

Премьер-министр предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, Моравецкий предположил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».