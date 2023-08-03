100 километров опасности. Что надо знать о Сувалкском коридоре, который россияне угрожают перерезать, чтобы атаковать Польшу и страны Балтии 3 августа, 18:43 Сюжет NV Премиум Польский пограничный знак в Сувалкском коридоре (Фото:REUTERS/Kacper Pempel/File Photo)

3 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувалкском перешейке. Обе страны восприняли как провокацию приближение к этой местности наемников российской ЧВК Вагнер с территории Беларуси. В Москве пугают ударом по этому коридору, который гипотетически может отрезать территорию балтийских стран на суше от партнеров по НАТО.



NV рассказывает, чем важен этот коридор, справедливы ли опасения союзников и чего стоят агрессивные заявления российских сумасшедших.

Где эта местность

По Сувалкскому перешейку проходит сухопутная граница между Польшей и Литвой протяженностью 104 км. О существовании здесь границы страны договорились после переговоров в Сувалках (старинный городок в Подляшье на северо-востоке Польши) в 1920 году.

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Стратегического значения эта черта на карте не имела ни в межвоенный период (после аннексии Литвы сталинским СССР и захвата Гитлером Польши здесь появилась советско-германская граница), ни в годы холодной войны (Литва была частью Советского Союза, а Польша входила в военный блок, которым руководила Москва, так называемый Варшавский договор).

Обретение странами Балтии независимости вызвало беспокойство в РФ — там внезапно осознали, что российский эксклав Калининградская область остается без сухопутной связи с «большой землей». Администрация президента Бориса Ельцина потребовала проложить экстерриториальный путь через Польшу для свободного перемещения людей и товаров в Калининград и обратно. Поляки ожидаемо отказались.