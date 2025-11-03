Снайдер сравнил Трампа с Януковичем, который через четыре года вернулся и выиграл выборы

Историк Тимоти Снайдер из Университета Торонто в интервью NV сравнил президента США Дональда Трампа с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, который сбежал в Россию.

«Наша ситуация (политическая ситуация в США — ред.), если выражаться украинскими терминами, заключается в том, что у нас есть Янукович, который убил много людей на Майдане. А потом сбежал в Россию, но через четыре года снова баллотировался в президенты и победил. Однако теперь он стал гораздо более харизматичным Януковичем и знает, как пользоваться государством. Вот, по сути, в чем заключается наша ситуация», — заявил Снайдер в интервью NV.

Он добавил, что вооруженные силы США сейчас оккупируют американские города.

«Но вопрос не столько в Трампе, вопрос в американцах. Именно американцы проходят испытания. И мы скоро узнаем, что стоит за нашей привычкой говорить о свободе», — отметил историк.

20 октября Трамп опубликовал видео, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором он управляет истребителем с короной на голове и сбрасывает коричневую жидкость, похожую на фекалии, на участников акции протеста Нет королям.

18 октября в США прошли масштабные протесты No Kings — акции против иммиграционной политики президента Дональда Трампа, развертывания военных сил внутри страны, преследований критиков и политических оппонентов.

Согласно оценкам организаторов, среди которых — либеральная организация Indivisible и Американский союз гражданских свобод, акции протестов 18 октября посетили почти 7 миллионов человек. Это на 2 миллиона больше, чем во время митингов No Kings в июне 2025 года.

