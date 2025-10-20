С короной на голове. Трамп опубликовал сгенерированное ИИ видео, на котором он сбрасывает с самолета фекалии на протестующих Нет королям

Демонстрант в большой маске с изображением Трампа держит плакат во время протеста «Нет королям» возле мэрии в Лос-Анджелесе, Калифорния, 18 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Daniel Cole)

Президент США Дональд Трамп опубликовал видео, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором он управляет истребителем с короной на голове и сбрасывает коричневую жидкость, похожую на фекалии, на участников акции протеста Нет королям. Об этом сообщает The New York Times .

Трамп опубликовал видео вечером 18 октября в своей социальной сети Truth Social. В тот день проходила акция протеста под лозунгом «Нет королям» против администрации президента США.

Протестующие собрались в городах и поселках всех 50 штатов. Они держали плакаты с надписями «Я не присягаю на верность ни одному королю» и скандировали лозунги против Трампа, обвиняя его в авторитарных действиях.

Фейковое видео, смонтированное под песню Danger Zone Кенни Логгинса, показывает, как самолет с надписью «Король Трамп» сбрасывает коричневую жидкость на головы протестующих.

19 октября Белый дом опубликовал в соцсетях изображение, созданное искусственным интеллектом, на котором Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс изображены в коронах.

В то же время Вэнс обнародовал в соцсети BlueSky фейковый ролик, на котором президент США надевает корону.

На видео можно увидеть, как Трамп надевает мантию, достает меч, а представители Демократической партии, в частности экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, становятся перед ним на колени.