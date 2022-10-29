Бросила коктейль Молотова. В российском Кемерово женщина пыталась сжечь военкомат — росЗМИ 29 октября, 08:29 Россияне у военкомата (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko/File Photo)

Вечером в пятницу, 28 октября, в помещение военкомата в Кемерово, которое является столицей российского угольного региона Кузбасс, бросили бутылку с зажигательной смесью. Полиция задержала женщину.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник сообщил, что коктейль Молотова в здание бросила женщина. Ее задержали. О мотивах поступка не сообщается.

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Российские военкоматы начали поджигать после вторжения РФ в Украину. Когда 21 сентября в России объявили мобилизацию, количество поджогов значительно возросло.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе «частичной» мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек. По данным СМИ, призвать в РФ планируют миллион человек.

В пятницу, 28 октября, Шойгу сказал, что «частичную» мобилизацию закончили. Его заявления транслировали российские пропагандисты.



