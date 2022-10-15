В России усилили охрану военкоматов из-за участившихся поджогов — росСМИ 15 октября, 13:41 В России усилили охрану военкоматов (Фото:Telegram-канал Mash)

Росгвардия усилила охрану зданий военных комиссариатов в Москве и нескольких городах РФ «в связи с учащением случаев нападения» на них.

Об этом сообщает пропагандистское агентство РБК со ссылкой на депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

«В ряде городов, в т.ч. в Москве, у построек военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, по всей стране они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО», — говорится в публикации.

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По словам Хинштейна, подозреваемых в нападении на военкоматы уже задерживали «на месте преступления» – при попытке бросить бутылку с зажигательной смесью в здание.

Российские военкоматы начали поджигать после вторжения РФ в Украину. Когда 21 сентября в России объявили мобилизацию, количество поджогов значительно возросло.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе «частичной» мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек. По данным СМИ, призвать в РФ планируют миллион человек.