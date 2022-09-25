В Калининградской и Ленинградской областях подожгли военкоматы — СМИ

25 сентября, 18:24
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В России продолжается частичная мобилизация (Фото:Москва News Agency/Handout via REUTERS)

В России продолжается частичная мобилизация (Фото:Москва News Agency/Handout via REUTERS)

В российских городах Кировск Ленинградской области и Черняховск Калининградской области неизвестные подожгли военкоматы, сообщают местные Telegram-каналы.

Как сообщает 47news, в Кировске в 05:30 загорелся кабинет военкомата площадью около десяти квадратных метров, пожар потушил ночной сторож. На месте обнаружена конструкция из канистры и шланга, который уходил в просверленное отверстие, утверждает издание. Поджигателя поймать не удалось.

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В Черняховске Калининградской области в военкомат бросили коктейль Молотова, сообщает Amber Mash.

Отмечено, что загорелась стена здания, площадь пожара составляла полтора метра, но его потушили дежурные. Канал уточняет, что поджигателя задержали.

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21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.

По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллион россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что может свидетельствовать о проведении этнических чисток.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Россия Военкомат Калининград

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