В Калининградской и Ленинградской областях подожгли военкоматы — СМИ 25 сентября, 18:24 В России продолжается частичная мобилизация (Фото:Москва News Agency/Handout via REUTERS)

В российских городах Кировск Ленинградской области и Черняховск Калининградской области неизвестные подожгли военкоматы, сообщают местные Telegram-каналы.

Как сообщает 47news, в Кировске в 05:30 загорелся кабинет военкомата площадью около десяти квадратных метров, пожар потушил ночной сторож. На месте обнаружена конструкция из канистры и шланга, который уходил в просверленное отверстие, утверждает издание. Поджигателя поймать не удалось.

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В Черняховске Калининградской области в военкомат бросили коктейль Молотова, сообщает Amber Mash.

Отмечено, что загорелась стена здания, площадь пожара составляла полтора метра, но его потушили дежурные. Канал уточняет, что поджигателя задержали.



21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.

По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллион россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что может свидетельствовать о проведении этнических чисток.



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