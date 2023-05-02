Взрывчатка в трех местах, уничтожены вагоны и 12 тонн дизтоплива. РосСМИ раскрыли детали подрыва железной дороги в Брянской области 2 мая, 12:19 1 мая в Брянской области РФ товарный поезд сошел с рельсов, начался пожар (Фото:Скриншот видео Baza/Telegram)

В результате подрыва железной дороги в Брянской области РФ 1 мая сгорели тепловоз, четыре вагона, а из баков вытекли 12 тонн дизельного топлива.

Как сообщает Baza со ссылкой на свои источники, взрывчатка якобы была установлена в трех местах. Мощность основного взрыва составила 10 кг в тротиловом эквиваленте. Два других были мощностью примерно по 200 грамм в тротиловом эквиваленте.

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На месте также образовалась воронка 2,5 метров глубиной и около 1,5 метров в диаметре.

В результате взрыва была разрушена часть рельса около 6 метров и 4 бетонных шпалы. Поезд с топливом сошел с рельсов.

Издание отмечает, что российские спецслужбы якобы установили приметы подозреваемого в причастности к подрыву железной дороги. Предположительно, это мужчина 40 лет, при нем был черный рюкзак, он передвигался на велосипеде.

1 мая стало известно, что в Брянской области РФ сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами. Местные власти утверждали, что это произошло из-за «неустановленного взрывного устройства».

В ночь на 1 мая в Ленинградской области неизвестные взорвали опору линии электропередач.

