В Ленинградской области РФ ночью неизвестные взорвали ЛЭП — фото 1 мая, 10:26 Взорванные ЛЭП в Ленинградской области РФ (Фото:Александр Дрозденко / Telegram)

В Ленинградской области Российской Федерации в ночь на понедельник, 1 мая, неизвестные взорвали опору линии электропередач. По словам местного губернатора Александра Дрозденко, якобы была угроза уничтожения второй опоры ЛЭП, но ее уже разминировали.



«1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач. На второй ЛЭП обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство. Взрывотехники сняли и разминировали заряд со взрывателем со второй опоры ЛЭП. Электроснабжение на участках не нарушено — сеть переключается подстанцией в автоматическом режиме», — написал Дрозденко в Telegram.

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Он также опубликовал фото последствий подрыва ЛЭП.

Фото: Александр Дрозденко / Telegram

Фото: Александр Дрозденко / Telegram

Как сообщает российский Telegram-канал Baza, на месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры. В настоящее время проводится обследование других опор поврежденной линии.