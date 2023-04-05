РосСМИ сообщили, что в Брянской области задержали пилота украинского легкомоторного самолета 5 апреля, 19:57 «Украинский» самолет, который, как утверждается, потерпел крушение в Брянской области (Фото:Baza / Telegram)

Российские пропагандистские СМИ сообщили о падении якобы легкомоторного украинского самолета в Брянской области и задержание пилота.

Кремлевское агентство РИА Новости со ссылкой на «погрануправление ФСБ» написало, что после крушения самолета пилота задержал погранотряд. Вражеские спецслужбы утверждают, что пилот «пытался скрыться» на территории Украины, передает Медиазона.

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По версии российского канала Shot, самолет Аэропракт А-22 якобы сбили из стрелкового оружия.

В последнее время неизвестные беспилотники не раз падали недалеко от Москвы и Петербурга, в том числе вблизи стратегических объектов.

4 апреля губернатор Белгородской области пожаловался на «атаку беспилотников», в результате которой были ранены трое военных страны-агрессора.

За день до этого в Брянской области заявили, что якобы украинский беспилотник повредил здание районного военкомата.

28 марта возле Москвы у села Свитино нашли упавший беспилотник с надписью Слава Украине.