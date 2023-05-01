В Брянской области с рельсов сошел поезд с нефтепродуктами. Власти заявили о «взрыве» на железной дороге 1 мая, 11:48 В Брянской области с рельсов сошел поезд с нефтепродуктами (Фото:Baza)

В Брянской области РФ с рельсов сошел поезд с нефтепродуктами в понедельник, 1 мая. Местные власти говорят, что это произошло из-за «неустановленного взрывного устройства».

Губернатор Александр Богомаз заявил, что оно сработало в Унечском районе на 136 км железнодорожных путей Брянск-Унеча. Движение на этом участке дороги прекратили. По словам властей, пострадавших нет.

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Как сообщает российский ресурс Baza, из-за повреждения полотна с рейс сошел поезд с 60 вагонами, загруженный нефтепродуктами и пиломатериалами. Начался пожар. По данным Baza, 7-8 вагонов сейчас лежат на боку.

Фото: Baza

В ночь на 1 мая в Ленинградской области неизвестные взорвали сопротивление линии электропередач.

