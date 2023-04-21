В Брянской области беспилотник упал на жилой дом: выбиты окна 21 апреля, 11:39 БПЛА упал в Клинцах (Фото:Радио Свобода)

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Клинцах на жилой дом упал беспилотник.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Чиновник традиционно обвинил в атаке на регион ВСУ, но власти Украины в данный момент не комментируют данное событие.

Богомаз заявил, что в результате атаки в жилом доме выбиты окна, пострадавших нет.

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16 апреля в Брянске упал неизвестный беспилотник, начиненный взрывчаткой. Российские СМИ писали, что беспилотник, вероятно, нес заряд из пластического взрывчатого вещества.

Вечером 20 апреля российский бомбардировщик Су-34 сбросил авиабомбу на жилой район Белгорода. По всей вероятности, это был планирующий фугасный авиаснаряд, а инцидент стал самым резонансным случаем удара РФ по собственной территории.