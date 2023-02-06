150 км от Москвы. В России под Калугой взорвался беспилотник 6 февраля, 09:28 В России под Калугой взорвался беспилотник (Фото:Калуга жесть/Telegram)

В России в 150 километрах от Москвы, недалеко от Калуги, в понедельник, 6 февраля, взорвался беспилотник. Об этом заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По его словам, это произошло в 5 утра в лесу недалеко от города на высоте 50 метров. Калужский губернатор говорит, что взрыв не нанес ущерб гражданским и социальным объектам.

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Пострадали ли военные объекты, Шапша не уточнил. В Тelegram российского ресурса Mash говорится, что предварительно дрон летел в сторону одного из них. Местные каналы писали, что о взрывах сообщали жители трех западных районов города: «были сильный хлопок и звуковая волна». На опубликованном фото видно дым.

Калуга находится примерно в 150 километрах от Москвы. Перед этим взрывы дронов в области, 7 и 12 октября, раздавались недалеко от военной авиабазы Шайковка — в 250 километрах от столицы РФ.

Один беспилотник взорвался над Шайковкой, где дислоцируются российские бомбардировщики Ту-22М3. Через неделю на юге региона неизвестный беспилотник сбил ПВО.

5 декабря неизвестный беспилотник упал на взлетно-посадочной полосе авиабазы Энгельс-2 в Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали повреждение по меньшей мере одного бомбардировщика Ту-95.

В ночь на 26 декабря в Энгельсе произошел новый мощный взрыв на том же военном аэродроме. По данным украинской разведки, в результате погибли более трех россиян.