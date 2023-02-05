«Мы убили троих россиян». The Guardian рассказывает о секретном украинском батальоне, действующем в тылу России 5 февраля, 17:18 В России действует украинский добровольческий батальон, занимающийся диверсионной деятельностью (архивное фото) (Фото:Максим Левин / Рейтер)

В тылу России работает украинский добровольческий батальон Братство, похищающий российских чиновников, уничтожающий военную инфраструктуру РФ и сбивающий вражеские самолеты на территории страны-агрессора.

Об украинских диверсантах рассказывает британское издание The Guardian, журналист которого в Киеве пообщался с тремя спецназовцами из Братства.

23-летний Тарас, 21-летний Владислав и их командир 39-летний Алексей говорят, что украинское правительство отрицает какую-либо информацию о них, а в западных столицах обеспокоены даже мыслями об их деятельности из-за опасений ударов Украины по России.

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Может показаться странным, что бойцы такого тайного батальона готовы говорить о себе, но своим публичным рассказом они хотят послать россиянам один важный месседж.

«Нам очень легко пересекать российскую границу, – с улыбкой говорит журналисту The Guardian 21-летний Владислав.

Добровольцы Братства имеют особый статус — технически они не являются частью ВСУ, но действуют бок о бок с официальными силами, пишет издание.

Алексей, заявляет, что он из «разведки», но в батальон набирают преимущественно гражданских, или же отбирают самых ловких из других добровольческих батальонов. Доброволец говорит, что понимает, почему их работа должна оставаться отдельной. Однако им всем трудно это принять.

Как пишет The Guardian, в частности причина заключается в том, что Запад нервничает от мыслей, что Украина может поражать Россию на ее территории, что подтверждают в том числе и длительные дебаты в Германии относительно того, предоставлять ли Украине танки Leopard 2, а также отказ США и других стран поставить истребители F16

Значительная причина этой тревожности вызвана, вероятно, угрозами Кремля применить ядерное оружие, если «само существование государства окажется под угрозой».

«Получается, что россияне могут ехать на территорию Украины, а украинцы не могут ехать в Россию», – говорит Алексей.

Добровольцы Братства настаивают, что российскому высшему командованию жизненно важно ощутить жар битвы на собственной территории.

Владислав, один из бойцов, говорит, что они публично рассказывают свою историю, чтобы Путин и россияне знали, что украинским бойцам «очень легко пересечь российскую границу».

" У нас была задача уничтожить вертолет с высокопоставленными чиновниками МВД РФ"



Добровольцы рассказывают, что их работа очень разнообразна и варьируется от похищения чиновников Кремля до разрушения ключевой военной инфраструктуры РФ и сбивания вражеских самолетов на территории России.

В частности, Тарас рассказывает, что две недели назад вернулся после, по его словам, простой операции - его группе нужно было завезти "определенное количество взрывчатки на территорию России и оставить ее в определенном месте".

«Я не знаю, для кого и для чего предназначалась эта взрывчатка. Но я точно знаю, что некоторые люди в России готовы помочь украинцам», – добавляет он.

А шесть недель назад он завершил свою самую успешную операцию.

«У нас была задача уничтожить российский вертолет, который перевозил чиновников российского МВД», — рассказывает Тарас.

Однако операция началась довольно нервно.

«В первый раз плохая погода помешала лазерному прицелу точно навести цель. Кроме того, у нас были внутренние проблемы в группе, споры, поэтому мы зашли на территорию России, но вернули назад, учли наши ошибки… и через неделю совершили повторную попытку», — говорит боец.

Вместе с четырьмя другими добровольцами они ранним утром перешли в Россию, перебираясь через леса и поля.

«Мы провели ночь на месте и в 9 утра услышали вертолет. Со мной был небольшой разведывательный дрон, и он подтвердил, что это тот же вертолет. Из переносного зенитно-ракетного комплекса мы вели огонь по вертолету с расстояния 4 км», – рассказывает доброволец.

Он говорит, что они не видели удара, но слышали, что вертолет взорвался, поэтому неизвестно, погибли ли в нем кремлевские чиновники.

"А потом мы быстро сбежали со своих позиций. Оставили треногу ПЗРК. Мы вернулись вдвое быстрее", — вспоминает Тарас.

Он отмечает, что несмотря на то, была ли миссия успешной, главная цель батальона достигнута: «Мы показали, что можем зайти на территорию России, и показать россиянам, что украинцы могут действовать».

Доброволец объясняет, что после того, как россияне узнают, что на их территории работают диверсанты, им нужно перекинуть много солдат для их поисков, что, по его словам, «очень деморализует врага».

«Этот вертолет был для российского руководства. И сам факт того, что украинские диверсанты стреляют по российским командирам, для россиян уже является точкой напряжения. Это нервирует российское командование», – отмечает Тарас.

«Мы убили троих россиян»

Другой боец, Владислав, рассказывает, что в последний раз он участвовал в операции на территории России месяц назад в районе Белгорода, где за последние месяцы взорвались несколько складов боеприпасов.

Однажды Владислав и его побратимы получили задание «захватить или убить одного из высокопоставленных офицеров ФСБ». Бойцы знали маршрут автомобиля российского офицера, работавшего недалеко от границы с Украиной, и решили устроить засаду. Они ждали на позиции в течение нескольких часов, но машина не прибыла и им пришлось уйти.

Но, прорываясь в Украину, они столкнулись с пограничным заставой российских пограничников.

«Мы вязались, было четыре на четыре. Мы убили троих россиян и одного легко ранили. Мы его захватили, вывезли на территорию Украины и передали украинским военным», – вспоминает Владислав.

Лишь один боец из их группы получил огнестрельное ранение в руку.

«Я реализую операцию, о которой мечтал всю жизнь»



Впрочем, не всегда идет по плану. The Guardian напоминает, что в конце декабря на границе Брянской области РФ во время выполнения боевой задачи погибла группа из четырех украинских диверсантов, среди которых 34-летний Юрий Горовец, 32-летний Максим Михайлов, 39-летний Тарас Карпюк и новичок миссии 19-летний Богдан Легов.

Первоначально о гибели украинских военных на территории Брянской области сообщили российские СМИ. ФСБ опубликовала видео, на котором были видны тела, разбросанные между соснами в лесу.

«Все были в шоке. Они были нашими лучшими бойцами», – говорит доброволец Братства Алексей.

Доподлинно неизвестно, как погибли члены той группы. Их тела так и не найдены. Трое старших мужчин в группе были чемпионами по пешеходному туризму, ранее действовали в разведке, в том числе в оккупированном Чернобыльском регионе.

«Мы очень спокойно относились к этим ребятам и были уверены, что все будет хорошо. Мы не знаем подробностей, но предполагаем, что они случайно зашли на вторую линию российской обороны. А напротив нее россияне заложили мины», – добавляет Алексей.

Он вспоминает, что когда его коллеги готовились к той трагической миссии, он спросил у них: «Как вы себя чувствуете?».

«И Юрий ответил: „Это моя мечта. Я делаю операцию, о которой мечтал всю жизнь“. Все эти ребята были очень яркими и мотивированными», — отмечает Алексей.

Эта история стала тяжелым напоминанием о рисках, на которые идут украинские добровольцы.

«От нас могут ожидать, что мы подорвем Кремль»



На вопрос о том, знают ли их родители об их работе, двое молодых мужчин, которым около 20 лет, громко выдыхают и смеются.

«Родители знают только то, что я сейчас на войне, – говорит Владислав.

Он отмечает, что это вопрос безопасности.

"Вы должны понимать, что когда мы планируем наши операции, очень мало людей об этом знают. Информацию об операции можно передать противнику. Солдаты рядом могут сказать что-нибудь своим коллегам и россияне могут об этом узнать. Нашим родителям лучше не знать, что мы делаем сейчас", — отмечает он.

Доброволец Тарас говорит, что их работа даже безопаснее тех операций, которые проводят ВСУ.

«Наши операции фактически вдвое безопаснее тех, которые проводят украинские Вооруженные силы. Кажется, это очень опасная работа, но мы очень серьезно к ней готовимся», - говорит он.

Важность их роли, несмотря на то, что ее отрицает правительство в Киеве и недолюбливают западные столицы, им понятна, пишет The Guadian.

«[Западные читатели] могут ожидать от нас, что мы подорвем Кремль, но это пока не так», — говорит Тарас в разговоре с журналистом.

«Я считаю, что нужно начинать с маленьких задач, а потом переходить к более сложным. У моего друга есть поговорка: "Чтобы уничтожить вражескую военную базу, надо сначала взорвать собачью будку"», — добавляет он.