За что в 1980-х мир ненавидел россиян. Санкции и бойкот всего советского — так реагировал Запад на военное вторжение СССР в Афганистан 15 июля, 12:35 Эксклюзив НВ Журналист газеты Toronto Star Рик Бреннан (слева) спорит с владельцем бензоколонки Нейлом Шепердом, который отказывается заправлять его автомобиль, сделанный в СССР. Торонто, Канада, 21 мая 1980 года (Фото:Reg Innell / Toronto Star / Toronto Public Library)

В ответ на введение Советским Союзом «ограниченного военного контингента» в Афганистан в декабре 1979 года США, Канада и большинство стран Европы начали бойкот всего советского, подкрепив его серьезным пакетом экономических санкций.

«Россияне идут! Россияне пришли! На своих автомобилях! На собственных автомобилях!» — таким ироническим скандированием начиналась статья Эндрю Малкольма в The New York Times (NYT) от 7 ноября 1978 года.

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Речь шла о первых заметных поставках советских автомобилей на американский континент. Но пока только в Канаду, и только в провинцию Онтарио с крупнейшим городом страны — Торонто. В том году из Ленинградского порта через Атлантику прибыли 3240 легковушек экспортной модели Lada1500S.

В соседних США, которые справедливо чувствовали себя лидером мирового автопрома, над советскими машинами откровенно насмехались. В 1965-м, например, журнал Mechanix Illustrated писал о Волге: «Эти повозки сделаны качественно, надежно и функционально, хотя некоторые материалы плохи. Потолок похож на коврик для душа, а обивка — на оперение полинявшего воробья. Волга кренится, как бумажный стаканчик во время урагана… Лучший агрегат — двигатель, он сделан качественно и хорошо работает».

Еще бы! Фактически все двигатели советских легковых автомобилей, которые шли на экспорт, закупались за границей. Во всяком случае, на Ладу для канадцев их изготовляли во Франции на дочернем заводе General Motors. Автоматическую коробку передач союзные автостроители так же не осилили. Ее ставили в Нидерландах. Уже в Канаде меняли еще и шины.

Поэтому советский автомобиль за океаном продавался значительно ниже себестоимости. «3645 канадских долларов [тогда — $3098], почти на 1000 долларов дешевле Honda, наиболее востребованной иномарки в Канаде, чьи продажи здесь сильно пострадали из-за роста курса иены по сравнению с падением канадского доллара, — писала NYT. — Lada продается всего на 10 долларов дороже, чем гораздо меньшая Morris Mini [британская малолитражная легковушка], даже если 15%-ая канадская пошлина взимается со всех иностранных автомобилей, кроме британских и американских».

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