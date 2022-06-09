Ахиллесова пята Россия. Каким может быть седьмой пакет санкций от ЕС 9 июня, 15:21 Цей матеріал також доступний українською

Шестой санкционный пакет пошел. Заряжаем седьмой. Как это работает?

Позиция президента Владимира Зеленского четкая и непоколебимая: санкции против России должны быть максимально сильными. Принимать их нужно как можно скорее. У Украины нет времени ждать. Он постоянно говорит о санкциях со всеми лидерами других стран и это дает свой результат.

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Двигаясь в этом фарватере, Международная рабочая группа Андрея Ермака и Майкла Макфола разрабатывает конкретные шаги, позволяющие лишить Россию ресурсов для продолжения войны.

Мы в МИД берем за основу наработки этой группы, запускаем их в международное обращение и работаем над достижением консенсуса в отношении этих санкций. Например, сейчас у нас в работе дальнейшие секторальные и персональные санкции, изложенные в подготовленных группой Ермака-Макфола плане действий по усилению санкций, дорожным картам энергетических и индивидуальных санкций.

Параллельно у стран ЕС, Семерки и других участников санкционной политики есть свои идеи и предложения по санкциям. На стыке их и видения рождаются новые санкции.

Что будет дальше?

Мы благодарны ЕС за шестой пакет санкций, но уже нужен седьмой. И безотлагательно. Тем более что еще на пути к шестому я получал много заверений в ЕС, что седьмой пакет не заставит себя ждать. Лишь тотальное давление задушит российское зло.

Мы понимаем, что некоторые европейские политики сейчас начнут говорить, что нужно «подождать», «подумать», «изучить влияние введенных санкций» и так далее.

Украина категорически исключает предложения «подождать» со следующими санкциями. Достаточно посмотреть на поле боя на востоке Украины и все разрушения и горе, причиняемые российскими захватчиками, чтобы понять: нет времени на промедление!

Глобальная задача: убить российский экспорт

Сегодня я подписал официальное письмо в адрес ЕС, в котором изложены конкретные предложения Украины, которые должны составить основу седьмого санкционного пакета. Там три основных элемента:

1. Новые секторальные санкции в области энергетики, финансов и торговли;

2. Новые персональные санкции против российских олигархов, высокопоставленных чиновников и руководителей госпредприятий;

3. Закрытие всех лазеек для обхода и ухода от санкций.

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Глобальная задача как для ЕС, так и для группы семи и других ведущих игроков: Убить. Российский. Экспорт.

Экономика РФ нацелена на экспорт. Они зарабатывают основные деньги на продаже сырья и товаров за границу. 70% всего этого добра транспортируется по морю. При этом свой торговый флот РФ способен обеспечить лишь малую часть. Россия зависит от иностранных судов. Это их ахиллесова пята, которую мы с партнерами обязательно отобьем.

И вишенка на санкционном торте: мы продолжаем настаивать на передаче замороженных российских активов на восстановление Украины. Нужна политическая воля соответствующих стран и институтов, чтобы принять необходимое законодательство и процедуры и применить их.

Борьба никогда не легка. Но победа всегда есть, если работать системно и командно.

Текст опубликован с разрешения автора

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