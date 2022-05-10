Ни туризма, ни ядерных исследований. Из каких международных организацией выгнали РФ после начала агрессии 10 мая, 17:36 Цей матеріал також доступний українською Россия после вторжения в Украину потеряла членство в ряде международных организаций (Фото:Michael Parulava / Unsplash)

После начала широкомасштабной агрессии против Украины Россия потеряла членство в ряде международных организаций в сфере экономики, транспорта, энергетики, коммуникаций, академической, научной и спортивной отраслях.

Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, заявила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

«Мы выдавили РФ из Всемирной туристской организации, Дунайской комиссии, ряда международных институций в сферах экономики, транспорта, энергетики, коммуникаций, академической, научной отраслях, а также во многих спортивных организациях», — сказала Джапарова 10 мая.

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По ее словам, первой организацией, откуда Украина выдавила РФ, стал Совет Европы.

«Следующей нашей большой победой стало выдавливание РФ из Женевы, в частности Совета по правам человека. Это площадка, которую РФ традиционно окучивала и порочила все то, чем мы занимались, размывая детали, пытаясь вмешиваться в отчеты, которые писали чиновники ООН, особенно в вопросах нарушения прав человека», — рассказала Джапарова.

Кроме того, Россия лишена статуса наблюдателя и с ней прекращено сотрудничество в Европейской организации по ядерным исследованиям, Организации экономического сотрудничества и развития, Организации американских государств.

«Мы уже заблокировали назначение кандидатур России в рамках программ вспомогательных органов и специализированных учреждений ООН или связанных с ними институций, комиссии ЭКОСОС и конвенционных органов», — отметила Джапарова.

Замглавы МИД добавила, что в течение апреля Россия впервые за последние десятилетия потеряла место в составе комитета ООН по вопросам неправительственных организаций, в исполнительном совете ЮНИСЕФ и исполнительном совете ООН-Женщины.

«В рамках ЮНЕСКО 46 стран сначала отказались принимать участие, объявили о своем бойкоте проведения 45-й сессии комитета всемирного наследия в Казани, а потом 21 апреля бюро комитета всемирного наследия приняло решение о переносе 45-й сессии комитета, которую ранее планировали провести в Казани», — подытожила она.

Ранее сообщалось, что США отказались участвовать во встречах G20, в которых примет участие Россия.

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