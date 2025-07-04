Большая часть отелей на новом пляжном курорте Вонсан-Калма в Северной Корее по-прежнему не достроены — несмотря на то, что режим Ким Чен Ына объявил об их официальном открытии.

Об этом свидетельствует анализ американского специализированного издания NK News, результаты которого были опубликованы 4 июля.

Выяснилось, что лишь в 6 из 17 крупных отелей в Вонсан-Калма в Северной Корее полностью завершены работы — несмотря на заверения пропагандистских СМИ о том, что курорт готов принять 20 тысяч туристов.

По информации NK News, 11 крупнейших отелей на курорте остаются без названий и, следовательно, вероятно, пока не работают. Причем снаружи они выглядят готовыми к работе, однако на кадрах церемонии открытия 24 июня с участием Ким Чен Ына, на них нет все еще нет вывесок.

«Это означает, что с апреля, когда на туристической карте, выставленной на месте, было указано только пять отелей, к открытию был подготовлен только один дополнительный отель, что свидетельствует о том, что большинство таких роскошных объектов не были приоритетом для развития на финальном этапе», — сообщило издание.

Фото: PRK Foreign Languages Publishing House, edited by NK News

По данным NK News, один из недостроенных отелей представляет собой башню, построенную по образцу сингапурского отеля Marina Bay Sands, строительство которого началось после того, как диктатор КНДР Ким Чен Ын впервые посетил его в 2018 году.

«Разница между реальностью и государственной пропагандой на церемонии открытия на прошлой неделе указывает на возможное продолжающееся нехватку ресурсов — проблему, которая привела к шестилетней задержке курорта по сравнению с первоначальным сроком, установленным Кимом», — пишет издание.

Как предполагают эксперты, такое положение вещей на курорте также может быть признаком того, что режим КНДР пока не готовы приглашать большое количество иностранных туристов, которые имеют возможность бронировать такие отели.

«С момента начала пандемии Covid-19 Ким Чен Ын, похоже, особенно опасается иностранцев, которые могут привезти с собой в КНДР несанкционированную информацию, и смотрит на них как на потенциальную угрозу своему проекту по установлению полного контроля над мышлением населения», — пишет NK News.

Таже сообщается, что диктатор КНДР приглашал сотрудников посольства страны-агрессора РФ на церемонию открытия Вонсан-Калма. При этом якобы первая небольшая группа российских туристов должна была прибыть на курорт вскоре, а режим Северной Кореи пока не приглашала на курорт посетителей из других стран, сообщает издание.

По информации NK News, вместо крупных отелей рабочие сосредоточились на завершении строительства 37 «хостелов» на протяжении пяти километров вдоль пляжа — которые, вероятно, больше ориентированы на местных туристов.

«Некоторые из хостелов представляют собой высотные здания, похожие на отели, — например, хостел Moranbong, который Ким посетил в день церемонии, — а другие — изогнутые малоэтажные здания. Их интерьеры, вероятно, более простые, чем в 17 отелях, многие из которых власти, скорее всего, будут рекламировать как „пятизвездочные“», — пишет издание.

В северокорейских пропагандистских СМИ освещение церемонии открытия было сосредоточено в основном на большом открытом аквапарке курорта Вонса-Калма, при этом не было не показано никаких изображений немного меньшего по размеру крытого аквапарка. Более того, на плане строительства указан «парк развлечений» в центре длинного курорта и рядом с аэропортом неподалеку — но согласно имеющейся информации, там строительство еще не началось, подытожило NK News.

2 июля южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что режим КНДР построил масштабную прибрежную туристическую зону в восточном регионе страны — для развития туристической индустрии.

По информации источников издания, чиновники Ким Чен Ына желают получать иностранную валюту в условиях международных санкций против КНДР и ожидают, что первыми иностранными туристами на данной курорте будут россияне, а «внутренних» туристов там начнут обслуживать уже с 1 июля.

По данным Министерства объединения Южной Кореи, до 170 иностранных туристов, вероятно, будут посещать эту туристическую зону ежедневно — учитывая авиамаршруты, соединяющие Пхеньян и российский город Владивосток.