Россияне уже пакуют чемоданы. В КНДР готовятся принимать иностранных туристов на «пляжном курорте» возле ракетного полигона

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Ё стоят на балконе с видом на пляж (Фото: KCNA via REUTERS)

Северная Корея построила масштабную прибрежную туристическую зону в восточном регионе для развития туристической индустрии, чтобы получить иностранную валюту в условиях международных санкций против нее. Первыми иностранными туристами будут россияне.

Об этом сообщает агентство Yonhap в среду, 2 июля.

Как пишет агентство, на прошлой неделе северокорейский лидер Ким Чен Ын отпраздновал завершение строительства пляжного курорта, назвав это одним из самых больших достижений страны в этом году. Северная Корея заявила, что новая туристическая зона начнет обслуживать «внутренних» туристов 1 июля.

Реклама

Государственные СМИ Северной Кореи ранее описывали пляжный курорт как место для размещения отелей и хостелов, способных принять около 20 тысяч гостей, как местных, так и иностранных. Он оборудован объектами для купания в море, занятий спортом и отдыха, а также коммерческими и общественными заведениями питания.

Фото: KCNA via REUTERS

Фото: KCNA via REUTERS

Yonhap добавляет, что строительство проекта начали в 2014 году. В то же время в 2020 году строительство было остановлено из-за дефицита материалов, вызванного международными санкциями и вспышкой COVID-19.

Издание пишет, что сейчас ожидается, что Северная Корея откроет туристический объект для иностранных гостей в этом месяце. Российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что группа российских туристов впервые посетит туристическую зону Вонсан 7 июля.

Министерство объединения Южной Кореи заявило, что количество иностранных туристов, посещающих зону, может не оправдать ожиданий КНДР из-за плохого транспортного сообщения.

По данным министерства, до 170 иностранных туристов, вероятно, будут посещать зону ежедневно, учитывая авиамаршруты, соединяющие Пхеньян и российский город Владивосток.