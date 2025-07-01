В Пхеньяне уже разместили первые российские зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1, а также Кремль передал КНДР оборудование и технологии для производства ударных беспилотников типа Shahed.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире программы На линии огня на Общественном радио.

По его словам, Россия не поставляет КНДР готовые дроны, а осуществляет трансфер технологий и оборудования для локального производства. Он отметил, что эти беспилотники — фактически модификация иранских шахедов, которые сначала оказались в РФ, а теперь — и в Северной Корее.

«Они работают быстро, поверьте мне, к сожалению… Из РФ в КНДР они делают трансфер технологий. Они не шахматы передают, а технологии, оборудование и так далее. Налаживают там производство», — подчеркнул Буданов.

Глава разведки также добавил, что такое сотрудничество значительно усложняет ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове. По его словам, КНДР стремительно наращивает военный потенциал, в частности благодаря прямой поддержке со стороны России и участию своих военных в боевых действиях.

«Они наращивают его в первую очередь через прямое сотрудничество с РФ и через получение реального боевого опыта ее воинами. И это не может не повлиять на среду безопасности, потому что в конце концов для КНДР есть единственный противник. Реальный противник — это Южная Корея. Других нет. И они это прекрасно знают», — сказал глава ГУР.

Кроме того, Буданов сообщил, что северокорейские военные уже проходят подготовку по использованию Панцирей, которые охраняют столицу КНДР. В будущем, по его словам, корейские военные смогут полностью самостоятельно обслуживать эти системы.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что пока не фиксирует участия северокорейских военных в боевых действиях на стороне России против Сил обороны.

19 июня японский телеканал NHK со ссылкой на дипломатические источники в странах Запада и в России отмечал, что Северная Корея рассматривает возможность направления до 25 тысяч рабочих в Россию для привлечения к производству ударных беспилотников и других дронов.

10 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила данные о распространении в КНДР российско-иранских дроновых технологий.