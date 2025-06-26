Северная Корея открыла курорт Вонсан на восточном побережье страны. Он был построен спустя шесть лет после первоначально запланированного срока из-за пандемии.

Об этом сообщает KCNA.

Сообщается, что курорт якобы способен принять до 20 тысяч человек. Он занимает участок побережья в четыре километра и включает гостиницы, рестораны, торговые центры и аквапарк. Наряду с небольшими бюджетными корпусами здесь есть VIP-коттеджи и отели с белыми роялями в холлах, бассейнами и прудами. В регионе живет северокорейская элита.

Фото: KCNA via REUTERS

Фото: KCNA via REUTERS

При этом рядом с курортом находится ракетный полигон, на котором раньше испытывали оружие.

Ким Чен Ын провел церемонию открытия и назвал проект «одним из величайших успехов этого года». Он охарактеризовал его как первый шаг в развитии туризма. Лидера КНДР сопровождали его дочь Ким Чжу Э и супруга Ли Соль Чжу. На церемонии также присутствовал российский посол Александр Мацегора.

Фото: KCNA via REUTERS

Фото: KCNA via REUTERS

Фото: KCNA via REUTERS

Туроператоры предполагают, что курорт в первую очередь откроют для российских туристов, которые остаются редкими иностранцами, допущенными в отдельные регионы страны. Открытие совпало с усилением партнёрства между КНДР и Россией. На этой неделе страны возобновили прямое авиа- и железнодорожное сообщение между своими столицами.