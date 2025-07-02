Северная Корея намерена отправить на войну против Украины до 30 тысяч солдат, а войска уже могут прибыть в Россию в ближайшее время, сообщает CNN .

Издание со ссылкой на украинскую разведку указывает, что Северная Корея планирует утроить количество своих войск, воюющих на стороне России против Украины, направив дополнительно от 25 до 30 тысяч солдат.

Согласно оценке разведки, войска могут прибыть в Россию в ближайшие месяцы. Журналисты напоминают, что в ноябре 2024 года КНДР направила в Россию 11 тысяч своих солдат для боев в Курской области.

Фото: via CNN

По данным западных чиновников, около 4 тысяч северокорейских солдат погибли или получили ранения во время боевых действий.

Украинская разведка считает, что российское Минобороны способно обеспечить «необходимым оборудованием, оружием и боеприпасами» солдат КНДР с целью «дальнейшей интеграции в российские боевые подразделения».

Фото: via CNN

По оценке разведки, существует большая вероятность того, что северокорейские войска будут привлечены к боевым действиям на оккупированных территориях Украины «для усиления российского контингента, в частности во время широкомасштабных наступательных операций».

Также есть признаки того, что российские военные самолеты переоборудуют для перевозки личного состава. Это может свидетельствовать о перемещении десятков тысяч иностранных военных через Сибирь, которая граничит с КНДР.

CNN публикует спутниковые снимки, на которых можно увидеть подготовительные работы к развертыванию новых войск, включая прибытие корабля, который использовали в прошлый раз, в российский порт и грузового самолета в северокорейский аэропорт Сунан.

1 июля Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что пока не фиксирует участия северокорейских военных в боевых действиях на стороне России против Сил обороны.

26 апреля глава Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов впервые признал участие военных из КНДР в войне против Украины во время доклада российскому диктатору Владимиру Путину о якобы «освобождении» Курской области.

27 апреля Северная Корея также впервые подтвердила, что по «приказу» диктатора Ким Чен Ына направила свои войска для поддержки России в войне против Украины.

11 мая во время ночного выступления перед прессой Путин официально признал участие военнослужащих из КНДР в войне России против Украины. Также в апреле российский диктатор впервые публично прокомментировал участие военных из КНДР в войне против Украины на стороне РФ в Курской области.

26 июня агентство Reuters со ссылкой на данные, озвученные Национальной разведывательной службой (NIS) Южной Кореи, сообщило, что КНДР в июле или августе может направить в Россию дополнительные войска для участия в войне против Украины.

27 июня министр обороны Рустем Умеров заявил, что Северная Корея уже отправила на войну против Украины примерно 11 тысяч солдат из так называемого «элитного контингента».