Захватывали государственные учреждения на Востоке Украины. Что получили агенты ГРУ Чепига и Мишкин за службу РФ

Участвовавших в захвате государственных учреждений на Востоке Украины, распространяли фейковую информацию о "местных оборонительных отрядах". О деятельности сотрудников ГРУ России, которых подозревают в отравлении Скрипалей, рассказал докладчик исследовательской группы Bellingcat Христо Грозев. Заявление он сделал после встречи с британскими парламентариями, сообщает The Independent. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Самая высокая награда

Так же, как и другой агент ГРУ Анатолий Чепига, Петров-Мишкин имеет звание Героя России. Получил он его во второй половине 2014 года. Расследователи установили, что в мае этого года Чепига продал Мишкину свой Mercedes GL-Klasse.

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Основатель проекта журналистских расследований Bellingcat Эллиот Хиггинс заявил, что фото Петрова-Мишкина, где он вместе с Путиным, принадлежало бабушке Мишкина. Впрочем, по информации российского издания The Insider, женщина "исчезла из села" Лойга Архангельской области за три дня до того, как туда приехали участники расследования.

"Мы знаем его родное село. Наши партнеры из российского издания поехали туда и пообщались с местными, которые подтвердили, что идентификация была верной. Мишкин получил звание Героя России. Это самая высокая награда, которую можно было получить в России. Фото, на котором Мишкин получает эту награду из рук Владимира Путина. Мы уже дважды поймали Путина на лжи. Второй подозреваемый также герой России, получил награду от него", - сообщил расследователь.

За Януковича или Крым

В расследовании Bellingcat говорится, что с 2010-го по 2013 год Мишкин неоднократно ездил в Украину по паспорту на фамилию Петрова. На машине он ездил также в Приднестровье, где находился непродолжительное время.

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Последний раз Украину он посетил в середине декабря 2013 года.

В ГРУ Александра Мишкина завербовали еще во время учебы в элитной военной медицинской академии

В ГРУ Александра Мишкина завербовали еще во время учебы в элитной военной медицинской академии. Агенты Чепига и Мишкин были зарегистрированы по адресу штаба ГРУ. Осенью 2014 года Чепига и Мишкин получили 100-метровые квартиры в административном регионе Москвы. Вероятно, это было материальное поощрение за звание Героя России, считают расследователи.

Журналисты российского канала Дождь наведались по московскому адресу, где якобы живет Александр Мишкин. Двери открыл мужчина, представившийся Александром Мишкиным, однако имеющим другое отчество, чем агент ГРУ. Героя России, по версии жительницы села Лойга, Мишкин получил "или Крым, или за Януковича".

Ранее сообщалось, что за эвакуацию Януковича из Украины звание Героя России получил Анатолий Чепига. Русская служба Би-би-си также опросила жителей села Лойга в Архангельсьский обасти. Несколько человек узнали бывшего односельчанина.

Были и такие, которые слышали, что в их селе жил Александр Мишкин, однако узнать по фото не смогли. Односельчане сообщили, что Александр Мишкин учился в школе на 4-5 и проводил в селе дискотеки. Его родители не имели отношения к военной службе.

Что говорит полиция Великобритании и Москва

В полиции Великобритании отказались комментировать расследование Bellingcat и The Insider относительно личностей Александра Петрова и Руслана Боширова. Такой ответ поступил на запрос агентства Reuters.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что комментировать информацию Bellingcat по делу Скрипалей в Кремле не будут.