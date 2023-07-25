В РФ заявили об атаке морских дронов на патрульный корабль в Черном море 25 июля, 11:28 Патрульный корабль Сергей Котов (Фото:Минобороны РФ)

Минобороны страны-агрессора России сообщило о якобы атаке со стороны Вооруженных сил Украины патрульного корабля Сергей Котов двумя безэкипажными катерами.

Соответствующее заявление оборонное ведомство сделало в Telegram.

Там отметили, якобы оба катера были уничтожены «огнем российского корабля» и добавили, что пострадавших нет.

Видео дня

Патрульный корабль проекта 22160 типа Сергей Котов является четвертым корветом из серии российских патрульных кораблей 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны.

29 октября 2021 года корвет вышел в Черное море для проведения заводских ходовых испытаний. Его планировали передать ВМФ РФ в конце 2021 года, но в итоге он вступил в строй только 16 мая 2022 года.

30 июля 2022 года состоялись подъем флага и принятие в боевой состав ЧФ ВМФ России.

20 июля 2023 года Минобороны Украины предупредило, что будет считать все суда, следующие в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».

Таким образом украинское министерство ответило на угрозы России в адрес гражданских судов, которые будут направляться в украинские порты. Накануне в среду, 19 июля, Россия заявила, что будет считать их «военными целями».

За два дня до этого Москва официально объявила о выходе из зерновой сделки, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

