Панцирь на крыше Минобороны РФ не смог отразить атаку дрона в 300 метрах от места удара — СМИ 24 июля, 18:52 Панцирь на крыше здания Минобороны РФ (Фото:Военный Осведомитель / Телеграм)

Панцирь-С1 на крыше штаб-квартиры Минобороны РФ не смог сбить дрон, хотя находился от точки удара по Москве менее чем в 300 метрах, сообщает Радио Свобода.

Журналисты проанализировали кадры из соцсетей и спутниковые снимки. Они выяснили, что зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия Панцирь-С1, размещенный на крыше штаб-квартиры Минобороны в конце 2022 года, по-прежнему находится там.

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Отмечается, что до места удара беспилотника по комплексу зданий российского военного ведомства на Комсомольском проспекте от этой точки — менее 300 метров.

«Однако никаких свидетельств работы Панциря утром в понедельник очевидцы не заметили», — говорится в материале.

Панцирь-С1 на крыше здания Минобороны РФ / Фото: Коллаж Радио Свобода

В понедельник, 24 июля, Москву атаковали дроны. Были выбиты стекла и частично повреждена кровля зданий недалеко от минобороны РФ после атаки дронов.

Украинская правда, ссылаясь на источники в секторе безопасности и обороны сообщила, что атака на Москву была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

Представитель ГУР Андрей Юсов, комментируя атаку БПЛА, сказал, что «хлопок» в Москве, где расположены ключевые учреждения обороны РФ, означает, что даже такие объекты и небо над ними уже не контролируются режимом Путина.